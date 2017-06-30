«Граніт» актывісту Ігару Случаку: «Вы займаецеся нікому не патрэбнай справай. Да разумнага чалавека вам яшчэ вельмі далёка»

Активист Игорь Случак, который продолжает переписку с администрациями футбольных клубов, призывая их использовать в работе клуба белорусский язык, опубликовал ответ пресс-секретаря «Гранита» Марины Быстрой, в котором представитель клуба его оскорбила.

«На председателя совета «Гранита», давнего пресс-секретаря клуба Марину Быструю уже составляли протокол за отказ отвечать Случаку на белорусском языке. Тем временем переписка продолжается. Языковой активист опубликовал в Facebook свежий ответ – отметим, что все же по-белорусски.

Правда, цитаты можно использовать как антипримеры из деловой переписки», – передает «Наша Нива» .

«Вы вельмі рана зрабілі для сябе нейкія высновы, атрымаўшы адказ ад нас на беларускай мове. Мае адказы на беларускай мове не даюць вам падставы рабіць свае недалёкія высновы. Адказваю на беларускай мове, ды і наогул, адказваю вам, можна сказаць, пераступіўшы праз сябе і толькі з глыбокай павагі да службовых асоб дзяржаўных органаў, якія вы ў прамым сэнсе гэтага слова сваімі лістамі дастаяце і будзеце даставаць, калі я вам не адкажу на беларускай мове.

Вы займаецеся нікому не патрэбнай справай, не трэба здавацца разумнейшым, чым вы ёсць на самай справе. Да разумнага чалавека вам яшчэ вельмі далёка. … Пакуль жа ў вашых лістах адлюстраванне чалавека, які мае ўзровень развіцця дзіцячы сад ясельная група», – сказала Быстрая.

Фото: Facebook Игоря Случака