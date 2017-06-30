Сергей Кайко о переходе Драгуна в БАТЭ: «Пожить для себя – это другое. Это видеть свою команду вверху таблицы, бороться за 1-е место – и наконец выиграть хоть какой-то титул»

Главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко поделился мнением о том, почему полузащитник Станислав Драгун перешел в БАТЭ, а не вернулся в минское «Динамо», где играл ранее до перехода в чемпионат России.

«Тебе 29, еще немного, и начнут называть дурацким словом «ветеран». Еще не конец карьеры, но время вспомнить, что футбол – это не только работа. Футбол игра – и она должна приносить удовольствие. А какие удовольствия у тебя были в последние годы? Команды-лифты в России – вылетел-вернулся, вылетел-вернулся. Ты не играл там – лямку тянул. Шабашил. Мотал срок контракта. И хорошо, если не на скамейке.

Пока мотал, в Беларуси на тебя навесили ярлык – вылетант. Или что-то в этом роде. Ты вылетал из премьер-лиги с тремя клубами – «Крыльями», московским «Динамо» и «Оренбургом». Самое печальное, что сейчас это главное родимое пятно в твоей карьере.

Когда-то ты был одним из самых перспективных в Беларуси. Вел «молодежку» на EURO и капитанил в сборной на Олимпиаде. Но к 30 годам вдруг выяснилось, что у тебя за душой ни одного титула. Не считать же делом всей жизни выигрыш ФНЛ в Самаре. Смеяться будут.

Сегодня не смеются – мешают с дерьмом. За то, что перешел в БАТЭ, а не минское «Динамо», которому – было-было – истово клялся в верности. И ты понимаешь, что совершил очень неоднозначный поступок. Понимаешь, что вернуться в «Динамо», демонстративно отклонив иные предложения, было бы очень красиво и романтично. Тебя снова боготворили бы и рисовали баннеры с твоим портретом под литерой «Д». Ты снова стал бы символом клуба и хранителем его традиций. Но, блин...

Столько всего изменилось за почти пять лет, когда ты в последний раз надевал бело-синюю футболку. Столько всего остыло и перемололось. Нет, для тебя «Динамо» по-прежнему больше, чем клуб, и все твои клятвы были откровенны. Но такова жизнь. Молодожены тоже клянутся до гроба и тоже искренне. А через пару лет расходятся кораблями в море. Иногда сохраняя хорошие отношения. Пошлый, конечно, пример; не пошло понимать, что время подкручивает окуляр, смещает приоритеты, притупляет одно и высвечивает другое.

Да, слишком многое изменилось за эти годы. С другой стороны – а что изменилось в самом «Динамо»? Что – кроме очередной партии разменных тренеров? Но даже здесь ирония судьбы: ты ведь играл у Гуренко восемь лет назад. Кажется, выиграл серебро. Потом была еще бронза, но мечты о чемпионстве оставались химерой и при тебе, и после тебя.

БАТЭ за эти годы столько всего успел. После «Баварии» победил «Рому» и «Атлетик», поиграл в плей-офф Лиги Европы. Построил «Борисов-Арену». В то время как «Динамо» забыло дорогу в Кунцевщину и перешло на положение рядового арендатора. Да, были два выхода в группу Лиги Европы, но повестка обновилась – сейчас пройти бы фарерский «Рунавик». И спроси любого, тебе ответят, что минчане как и пять, и десять лет назад ходят по кругу, как цирковая лошадь. С точки зрения результата это такая же лямка, как в Самаре и Оренбурге.

На подходе к «тридцатнику» ты решил подумать о себе. И пожить-поиграть для себя. Тебе бросают упреки, что продался, позарился на деньги Капского. Говорят другими словами, что ты институтка и дочь камергера. Но, блин... Будь дело в деньгах, можно было остаться в России. Агент нашел бы клубик на артельных началах, где ты бы продолжил шабашить в недельном цикле – и, может, вылетел бы четвертый раз, зато заработал бы. Как в Москве, где, даже не играя, получал столько, сколько не дадут Капский и Чиж даже вскладчину.

Пожить для себя – это другое. Это видеть свою команду вверху таблицы, бороться за первое место на красивом стадионе – и наконец выиграть хоть какой-то титул. И снова почувствовать, что футбол – это кураж и игра в удовольствие.

Это Лига чемпионов в конце концов, в которой ты до сих пор не сыграл ни одного матча даже в квалификации. А здесь возможность зацепиться за группу – космос, который приятно будет вспомнить.

В глубине души ты даже рад, что БАТЭ сейчас на третьем месте и с проблемами в игре. Что команду ругают за вялость и инертность, что, помня «Дандолк», дают плохие еврокубковые прогнозы. Значит, тебе будет чем заняться в Борисове – роль лидера здесь вакантна, и есть куда клуб двигать. Все это стоит того, чтобы решиться на такой трансфер. Все это стоит ералаша в интернете. И даже ненависти минских фанатов, которые не забудут, не простят.

А для «Динамо» сегодня ты можешь сделать только одно. Не радоваться, когда забьешь ему в «класико» 1 октября», – сказал Кайко.