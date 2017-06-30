Анатолий Капский: «Вероятность того, что Журавель когда-нибудь будет работать в БАТЭ, есть, но это не случится в ближайшее время»

Председатель правления БАТЭ Анатолий Капский прокомментировал информацию о том, что Владимир Журавель может сменить Александра Ермаковича на посту главного тренера борисовчан.

– И еще один слух. Говорят, что в БАТЭ может прийти Владимир Журавель.

– Во-первых, у Александра Ермаковича действующий контракт с БАТЭ, у Владимира Журавеля – действующий контракт с брестским «Динамо». Владимир Иванович относится к числу тренеров, которых я очень уважаю с профессиональной и человеческой точек зрения. Иногда созваниваемся с ним и обсуждаем какие-то вопросы, но о переходе в БАТЭ мы с ним не разговаривали.

Опять же все это слухи… На меня не действуют прививки, когда кто-то в интернете дает готовый рецепт побед, чтобы я его использовал. Еще раз повторюсь: вероятность того, что Журавель когда-нибудь будет работать в БАТЭ, есть, но это точно не случится в ближайшее время. Доиграем сезон, а там будем смотреть, кто, как и где будет работать, – сказал Капский.