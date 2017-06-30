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Игорь Шлойдо: «Наверное, судейские скандалы в Беларуси не могли не повлиять на качество работы арбитров»

01.07.2017 19:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо поделился мнением о судейских решениях в матча с участием «горожан», а также прокомментировал санкции, которые клуб применил в отношении тренеров, которые были дисквалифицированы федерацией.

– Ярким примером правильно построенной политики «Минска» является и приглашение Евдокимова в национальную сборную.

– Да. И посмотрите, сколько наших воспитанников в молодежной сборной. Просто не нужно шарахаться, рубить шашкой. Эту политику держать, несмотря ни на что, и результат обязательно придет.

Терпеть приходится и придется, судя по всему, и не всегда однозначные судейские решения.

– Не хочется если честно, эту тему затрагивать. Тем более учитывая неприглядную картину с нашим тренерским штабом. Но хочется стать все-таки на сторону наших специалистов, ведь я понимаю, сколько вкладывается труда, сил, эмоций в молодых игроков, в тренировочный процесс. Но когда из-за ошибки (надеюсь, из-за квалификации, о других причинах думать не хочется) судей решается результат матча, человек не всегда может совладать со своими эмоциями. Чисто по-человечески тренеров можно понять.

– Вы согласны с Андреем Скоробогатько, который заявил, что «Минск» уже третью игру убивают»?

– Я еще раз говорю: если посмотреть на ошибки судей, то получается, что так, слова верны. Но я надеюсь, что это просто стечение обстоятельств, появились грубые ошибки, которые повлияли на результат. Плюс, наверное, судейские скандалы в Беларуси не могли не повлиять на качество работы арбитров. За один сезон найти замену опытным судьям, которые по тем или иным причинам уже не работают, тяжело. К сожалению, так получилось, что это все сказывается именно на нашей команде. Остается надеяться, что судейство будет квалифицированным и объективным.

Дисквалификация практически всего тренерского штаба – это просто нонсенс для Беларуси.

– Да, впервые так получилось. Но уже в следующем, кубковом, матче Георгий Петрович сможет руководить командой с бровки. А сегодня тренеры подготовились к матчу с учетом всех обстоятельств, в подробности вникать не будем.

– Какие-то санкции в «Минске» к тренерам были применены?

– Наказала их федерация, в том числе и рублем. Мы в клубе посчитали, что этого достаточно, – сказал Шлойдо.

 
Теги: Минск
 
 
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Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо поделился мнением о судейских решениях в матча с участием «горожан», а также прокомментировал санкции, которые клуб применил в...

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