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НХЛ. Фальковский подписал контракт новичка с «Лос-Анджелесом»

01.07.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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20-летний белорусский защитник Степан Фальковский заключил трехлетний контракт новичка с «Лос-Анджелесом».

Фальковский был выбран «Калгари» на драфте НХЛ-2016 в седьмом раунде под общим 186 номером. Отметим, что клуб отказался от прав на белорусского игрока, после чего Фальковский оказался свободным агентом.

Отметим, что контракт новичка по правилам НХЛ является двусторонним.

 
 
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20-летний белорусский защитник Степан Фальковский заключил трехлетний контракт новичка с «Лос-Анджелесом».

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