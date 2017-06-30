НХЛ. Фальковский подписал контракт новичка с «Лос-Анджелесом»

20-летний белорусский защитник Степан Фальковский заключил трехлетний контракт новичка с «Лос-Анджелесом».

Фальковский был выбран «Калгари» на драфте НХЛ-2016 в седьмом раунде под общим 186 номером. Отметим, что клуб отказался от прав на белорусского игрока, после чего Фальковский оказался свободным агентом.

Отметим, что контракт новичка по правилам НХЛ является двусторонним.