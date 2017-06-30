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НХЛ. Фальковский подписал контракт новичка с «Лос-Анджелесом»
01.07.2017 20:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
20-летний белорусский защитник Степан Фальковский заключил трехлетний контракт новичка с «Лос-Анджелесом».
Фальковский был выбран «Калгари» на драфте НХЛ-2016 в седьмом раунде под общим 186 номером. Отметим, что клуб
Отметим, что контракт новичка по правилам НХЛ является двусторонним.
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20-летний белорусский защитник Степан Фальковский заключил трехлетний контракт новичка с «Лос-Анджелесом».
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