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Виталий Жуковский: «Больше переживаю за клуб. Подняли его из ничего, а спустя 10 лет он может окунуться туда, откуда пришел»

01.07.2017 21:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Нафтаном» (0:0) в рамках 15 тура рассказал о повреждении Александра Шагойко, а также поведал о настроениях в клубе, передает корреспондент Tribuna.com.

– Шагойко не играл из-за травмы?

– Да, у него дискомфорт в приводящей.

– Надо ли понимать, что для вас сегодняшняя ничья равносильна поражению?

– Она не то что равносильна поражению. Все эти неудачи, пропуски в конце – это какой-то футбольный нефарт. Понятно, что у каждого бывают такие игры. Но это какой-то глоток свежего воздуха, если у нас еще игра в запасе, плюс два очка. Это поражение – очень сильный удар по людям, по клубу, по футболистам. По мне так точно.

– Сколько вы планировали набрать очков в первом круге?

–  Мы должны были набрать в три раза больше очков.

– Как вам удается сохранять стойкость духа в такой трудный момент?

– Во-первых, главному тренеру не нужно давать слабину во всех отношениях. Мы подбираем ключи к футболистам. Считаю, они заслуживают лучшего результата. Я объективно оцениваю ситуацию, потому что вижу, как они работают и выполняют те или иные требования. Здесь,  прежде всего, нужно быть не сильным духом, а просто человеком. Человечность – это уважение к футболистам. Есть коллектив. Понятно, что я могу иногда высказывать недовольство. Это нормально. Но в прошлые годы при поражениях у нас ничего не менялось. Понятно, что где-то в подсознании присутствует, что ты выигрываешь или проигрываешь. Когда ты выигрываешь, то тебе, по большому счету, ничего не надо делать с коллективом: ты пришел – все с улыбочкой, все делают. Когда проигрываешь, тяжелый процесс, все работают. Но это школа жизни. Я, наверное, меньше переживаю за свою работу, а больше переживаю за клуб. Подняли его из ничего, а спустя десять лет он может окунуться туда, откуда пришел. Все остальное – рабочие моменты, – сказал Жуковский.

 

 

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Нафтаном» (0:0) в рамках 15 тура рассказал о повреждении Александра Шагойко, а также поведал о настроениях в...

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