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Владимир Журавель: «Заждались победы. Надеюсь, что она вдохновит футболистов»

01.07.2017 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал победу над «Гомелем» (3:0) в матче 15 тура, передает корреспондент Tribuna.com.

– Анонсированные новые приобретения в вашей команде. Прокомментируйте.

– Когда по факту они станут игроками. Пока еще на официальном сайте не было информации. Когда станут игроками команды, тогда и прокомментирую. А сейчас нужно технические моменты решить. Правильно сказал Слава (прим.-Геращенко), что Нивалдо – это целеобразующий игрок. Надеюсь, что это футболист, который поможет команде.

– Пауза в чемпионате. Скоро Лига Европы. Подняла ли эта победа настроение команде, перед ответственными матчами?

– По ребятам сегодня видел, что – да. Все заждались. И надо понимать, что команда под давлением. И в первую очередь футболисты. Как могу их оберегаю от этого. Работаем над самосохранением. Надеюсь, что эта победа вдохновит их.

– Вы не разочаровались в своем решении использовать на острие сегодня Фамейе?

– Не лучшие последние игры он проводит. Старается он. Сейчас будет конкуренция и она обострит место в составе при такой игре. Буду откровенен.

– Интересная концовка получилась. Василюк, Демешко, Мозолевский. Приобретенный Премудров и Чиж. Получается брестский состав. Какова ваша степень доверия к такому составу сейчас?

– В конце игры специально выпустил ребят (Демешко, Василюк, Мозолевский), чтобы они вместе поиграли. У молодых еще время будет. У них каждая игра на счету. Они заслуживают.

– Ожидаются ли еще приобретения африканских корней или вектор приобретений сдвинулся?

– Честно скажу – не ожидается.

– Смотрели ли вы первый матч ваших соперников в Лиге Европы?

– Естественно, смотрели интернет трансляцию. И Прокопюк в Тбилиси летал, смотрел. Первое впечатление есть. Много информации статистической. Будет цельная картина после ответного матча в Австрии. Видно, что они функционально не готовы. В таком состоянии, в котором они сегодня, надо не просто играть, а нужно!

– Предпочтение появились?

– Нет. Думали о матче с «Гомелем». Если рассеешь внимание, то получится не дело. Время есть, – сказал Журавель.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель прокомментировал победу над «Гомелем» (3:0) в матче 15 тура, передает корреспондент Tribuna.com.

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