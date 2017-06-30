|
Александр Ермакович: «Рад, что заслуженно победили «Городею»
01.07.2017 22:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Городеей» (2:0) в матче 15 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
«Непростой у нас сегодня был соперник. Честно сказать, не вспомню ни одного матча, когда они проиграли по игре. Неуступчивая команда и я рад, что мы ее заслуженно победили.
Понятно, что есть шероховатости. Но в целом провели неплохой и достаточно качественный матч, – сказал Ермакович после матча.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Городеей» (2:0) в матче 15 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии