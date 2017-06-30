Александр Ермакович: «Рад, что заслуженно победили «Городею»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович прокомментировал победу над «Городеей» (2:0) в матче 15 тура чемпионата Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

«Непростой у нас сегодня был соперник. Честно сказать, не вспомню ни одного матча, когда они проиграли по игре. Неуступчивая команда и я рад, что мы ее заслуженно победили.

Понятно, что есть шероховатости. Но в целом провели неплохой и достаточно качественный матч, – сказал Ермакович после матча.