Белорус Фальковский подписал контракт с клубом НХЛ

МИНСК, 1 июл — Sputnik. Белорусский хоккеист Степан Фальковский заключил контракт с клубом НХЛ "Лос-Анджелес Кингс", сообщается на официальном сайте лиги .

В прошлом сезоне белорусский защитник выступал в ECHL (Лига Восточного побережья), защищая цвета "Адирондака". В составе команды он провел 54 матчей и набрал 34 (21+13) очка. Это позволило ему стать лучшим снайпером-защитником лиги. На драфте НХЛ год назад Фальковский был выбран "Калгари" в седьмом раунде под номером 186, но в основной состав команды он не пробился.

Соглашение "Кингс" с Фальковским рассчитано на три года. Контракт новичка по правилам НХЛ является двусторонним, что позволяет руководству "Лос-Анджелеса" отправить белоруса в один из своих фарм-клубов — "Онтарио Рейн" (АХЛ).

Одним из самых известных белорусских игроков ранее защищавших цвета "Лос-Анджелеса" является Владимир Цыплаков, который в составе клуба из Калифорнии провел четыре с половиной сезона, и в 2000 году был обменян в "Баффало".