МИНСК, 1 июл — Sputnik. Белорусский велогонщик Василий Кириенко занял третье место в раздельном старте на первом этапе престижной многодневки "Тур де Франс", сообщает Sputnik.

"Тур де Франс" стартовал в субботу, 1 июля, в Дюссельдорфе (Германия). Первый этап гонки (всего 14 километров) прошел под проливным дождем.

Кириенко пересек финишную черту с результатом 16 минут 11 секунд. Первым был представитель Великобритании Герант Томас, опередивший белоруса на семь секунд. Второе место у швейцарского спортсмена Стефана Кюнга — 16 минут девять секунд.

Второй этап "Тур де Франс", протяженностью 203,5 километра, пройдет 2 июля между городами Дюссельдорф и бельгийским Льежем.

К слову, Кириенко единственный белорус на "Тур де Франс". Напомним, Константин Сивцов не смог принять участия в соревнованиях из-за травмы.

Кроме того, в веломногодневке нет ни одного россиянина.