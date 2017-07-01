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"Тур де Франс": белорус Кириенко занял третье место на первом этапе

01.07.2017 20:20 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 июл — Sputnik. Белорусский велогонщик Василий Кириенко занял третье место в раздельном старте на первом этапе престижной многодневки "Тур де Франс", сообщает Sputnik.

"Тур де Франс" стартовал в субботу, 1 июля, в Дюссельдорфе (Германия). Первый этап гонки (всего 14 километров) прошел под проливным дождем.

"Тур де Франс": белорус Кириенко занял третье место на первом этапе
© Pixabay
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Кириенко пересек финишную черту с результатом 16 минут 11 секунд. Первым был представитель Великобритании Герант Томас, опередивший белоруса на семь секунд. Второе место у швейцарского спортсмена Стефана Кюнга — 16 минут девять секунд.

Второй этап "Тур де Франс", протяженностью 203,5 километра, пройдет 2 июля между городами Дюссельдорф и бельгийским Льежем.    

К слову, Кириенко единственный белорус на "Тур де Франс". Напомним, Константин Сивцов не смог принять участия в соревнованиях из-за травмы.

Кроме того, в веломногодневке нет ни одного россиянина. 

 
Теги: Минск
 
 
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Первый этап престижной веломногодневки прошел под проливным дождем, но не помешал белорусы показать высокий результат.

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