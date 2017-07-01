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«Бриллиантовая лига». Леонтюк заняла 3-е место в толкании ядра и другие результаты
02.07.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в Париже прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российский бегун Сергей Шубенков стал четвертым на 110 м с барьерами.
«Бриллиантовая лига»
Париж, Франция
Мужчины
110 м с/б
1. Рональд Леви (Ямайка) – 13,05
200 м
1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,15
800 м
1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.44,24
3000 м
1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 7.32,31
Прыжки в высоту
1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,35
Прыжки с шестом
1. Сэм Кендрикс (США) – 5,82
Тройной прыжок
1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,29
Метание копья
1. Йоханнес Феттер (Германия) – 88,74
Женщины
100 м
1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,91
400 м
1. Новлин Уильямс-Миллс (Ямайка) – 51,03
1500 м
1. Сифан Хассан (Эфиопия) – 3.57,10
3000 м с/п
1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.01,69
Толкание ядра
1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,14
Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»
Мужчины
100 м
1. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,99
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Сегодня в Париже прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги».
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