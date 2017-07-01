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«Бриллиантовая лига». Леонтюк заняла 3-е место в толкании ядра и другие результаты

02.07.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в Париже прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги». Российский бегун Сергей Шубенков стал четвертым на 110 м с барьерами.

«Бриллиантовая лига»

Париж, Франция

Мужчины

110 м с/б

1. Рональд Леви (Ямайка) – 13,05
2. Эндрю Поцци (Великобритания) – 13,14
3. Гарфильд Дарьен (Франция) – 13,15
4. Сергей Шубенков (Россия) – 13,18...
7. Омар Маклауд (Ямайка) – 13,41

200 м

1. Рамиль Гулиев (Турция) – 20,15
2. Чуранди Мартина (Голландия) – 20,27
3. Рашид Дуайер (Ямайка) – 20,45

800 м

1. Найджел Амос (Ботсвана) – 1.44,24
2. Кипьегон Бетт (Кения) – 1.44,36
3. Фергюсон Ротич (Кения) – 1.44,37

3000 м

1. Муктар Эдрис (Эфиопия) – 7.32,31
2. Рональд Квемои (Кения) – 7.32,88
3. Йомиф Кейелча (Эфиопия) – 7.33,37

Прыжки в высоту

1. Мутаз Баршим (Катар) – 2,35
2. Богдан Бондаренко (Украина) – 2,32
3. Майд Эддин Газаль (Сирия) – 2,32

Прыжки с шестом

1. Сэм Кендрикс (США) – 5,82
2. Рено Лавильени (Франция) – 5,62
3. Шон Барбер (Канада) – 5,62

Тройной прыжок

1. Кристиан Тэйлор (США) – 17,29
2. Уилл Клэй (США) – 17,18
3. Макс Хесс (Германия) – 17,07

Метание копья

1. Йоханнес Феттер (Германия) – 88,74
2. Якуб Вадлейх (Чехия) – 88,02
3. Томас Релер (Германия) – 87,23

Женщины

100 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) – 10,91
2. Мари-Джози Та Лу (Кот-д’Ивуар) – 10,96
3. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 11,09

400 м

1. Новлин Уильямс-Миллс (Ямайка) – 51,03
2. Кортни Около (США) – 51,19
3. Шерика Джексон (Ямайка) – 51,91

1500 м

1. Сифан Хассан (Эфиопия) – 3.57,10
2. Фэйт Кипьегон (Кения) – 3.57,51
3. Гудаф Цегай (Эфиопия) – 3.59,55

3000 м с/п

1. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.01,69
2. Хивин Кийенг (Кения) – 9.06,00
3. Селлифине Чеспол (Кения) – 9.07,54

Толкание ядра

1. Гун Лицзяо (Китай) – 19,14
2. Анита Мартон (Венгрия) – 18,48
3. Юлия Леонтюк (Беларусь) – 18,28.
4. Алена Дубицкая (Беларусь) – 18,23

Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»

Мужчины

100 м

1. Бен-Юссеф Мейте (Кот-д’Ивуар) – 9,99
2. Юнир Перес (Куба) – 10,05
3. Чуранди Мартина (Голландия) – 10,23

 
 
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Сегодня в Париже прошел очередной этап «Бриллиантовой лиги».

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