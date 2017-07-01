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НХЛ. Экс-вратарь минского «Динамо» Тэйлор перешел в «Оттаву»
02.07.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В первый день открытия рынка свободных агентов «Оттава» подписала 6 игроков.
32-летний форвард Нэйт Томпсон получил 2-летний контракт со средней зарплатой 1,65 млн долларов. В прошлом сезоне играл за «Анахайм».
31-летний вратарь Дэнни Тэйлор – 1-летний на 850 тысяч долларов (двусторонний, зарплата в АХЛ – 250 тысяч долларов). В последние сезоны играл в КХЛ, за минское «Динамо», «Медвешчак» и «Сибирь».
26-летний форвард Бен Секстон – 2-летний двусторонний контракт с зарплатой 725/165 тысяч долларов. Играл за фарм-клуб «Нью-Джерси».
Также двусторонние контракты получили защитник Эрик Бургдорфер (2 года), форварды Тайлер Ранделл и Макс Райнхарт, прошлый сезон выступавший в Германии (оба – по 1 году).
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В первый день открытия рынка свободных агентов «Оттава» подписала 6 игроков.
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