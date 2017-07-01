Минское «Динамо» проявляет интерес к сенегальскому нападающему Ндиайе

Минское «Динамо» проявляет интерес к 23-летнему сенегальскому нападающему Ибраима Ндиайе.

Ожидается, что этот футболист может прибыть на просмотр в ближайшее время.

Предыдущим клубом Ндиайе был сербский «Напредак», в который он перешел в 2012 году.

Всего провел 119 матчей за сербский клуб, забил 28 мячей, сделал 8 результативных передач.

Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.

Напомним, ранее главный тренер минчан Сергей Гуренко заявлял , что клуб ведет поиск новичков.