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Минское «Динамо» проявляет интерес к сенегальскому нападающему Ндиайе
02.07.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» проявляет интерес к 23-летнему сенегальскому нападающему Ибраима Ндиайе.
Ожидается, что этот футболист может прибыть на просмотр в ближайшее время.
Предыдущим клубом Ндиайе был сербский «Напредак», в который он перешел в 2012 году.
Всего провел 119 матчей за сербский клуб, забил 28 мячей, сделал 8 результативных передач.
Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро.
Напомним, ранее главный тренер минчан Сергей Гуренко
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Минское «Динамо» проявляет интерес к 23-летнему сенегальскому нападающему Ибраима Ндиайе.
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