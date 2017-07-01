|
Кубок конфедераций. Финал. Германия против Чили
02.07.2017 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
В финальном матче Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Чили в Санкт-Петербурге.
Кубок конфедераций
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финальном матче Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Чили в Санкт-Петербурге.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии