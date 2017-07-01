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Кубок конфедераций. Финал. Германия против Чили

02.07.2017 10:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В финальном матче Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Чили в Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций

Финал

Чили – Германия
Дата проведения
2 июля, 21.00, «Крестовский»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика КК

 
 
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В финальном матче Кубка конфедераций сборная Германии сыграет с командой Чили в Санкт-Петербурге.

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