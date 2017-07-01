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Мэнни Пакьяо проиграл Джеффу Хорну

02.07.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе австралийцу Джеффу Хорну. Бой продолжался все 12 раундов. Судьи единогласно отдали победу 29-летнему Хорну, счет записок — 117:111, 115:113, 115:113.

Поединок проходил на 55-тысячной арене «Санкорп стэдиум» в Брисбене.

Для 38-летнего Пакиао это поражение стало седьмым в карьере при 59 победах (39 — нокаутом) и двух ничьих. В активе Хорне теперь 17 побед (11 — нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.

 
 
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Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо проиграл в бою за титул чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе австралийцу Джеффу Хорну.

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