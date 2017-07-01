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Владимир Пятенко: «За 4 месяца в «Крумкачах» я получил полторы зарплаты»

02.07.2017 10:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Украинский тренер Владимир Пятенко рассказал о работе в белорусском клубе «Крумкачы».

«Зимой 2017 года, перед тем, как прийти в «Крумкачы», я видел их контрольную игру с черниговской «Десной», и тогда эта белорусская команда мне понравилась.

Затем, когда я ее возглавил, убедился, что футболисты за нее выступают как для чемпионата Беларуси неплохие. У некоторых есть перспектива развиваться дальше. Но на этом позитив исчерпывается.

Стадион и поле для тренировок клуб арендует, своего автобуса у него также нет. Все дело в том, что «Крумкачы» — единственный в Беларуси частный клуб. Остальных содержит государство. Причем самоокупаемым является только БАТЭ.

Более того, он не только на себя зарабатывает, но и заводу местному солидно помогает. Такое редко где увидишь, особенно сейчас, в кризисное время.

Мне предложили небольшие деньги, однако я согласился, поскольку видел желание руководства развивать клуб. Но то, что мне обещали зимой, так и не воплотилось в жизнь. За 4 месяца я получил полторы зарплаты.

Мы плодотворно провели сборы. Подопечным я предложил тогда солидные нагрузки. Они выдержали и сейчас очень прилично смотрятся в чемпионате. Из-за скромного бюджета особой селекции не было.

В команде были  украинцы Трубочкин, Калугин и Батищев. Больше украинских легионеров приглашать не хотели. У белорусов были свои опасения на этот счет, а у меня свои. Из-за лимита на легионеров много футболистов нельзя было пригласить», – сказал Пятенко.

 

 
 
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Украинский тренер Владимир Пятенко рассказал о работе в белорусском клубе «Крумкачы».

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