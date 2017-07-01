Сергей Канашиц: «Стенания о том, что без легионеров мы никуда раздражают до невозможности. Как будто «Динамо» с легионерами добилось каких-то великих успехов»

Белорусский журналист Сергей Канашиц поделился мнением о работе Крэйга Вудкрофта во главе минского «Динамо».

«Вокруг хоккейного «Динамо» бурлит жизнь и строятся догадки, как в сериале «Твин Пикс» о загадочной смерти Лоры Палмер. Слышны стоны: что же делать, как же быть? До сего момента неясно, кто в команде будет играть, так как в новом векторе развития клуба почти не предусмотрено ставок для легионеров, а без них «Динамо» обходиться не умеет. Вернее — не пробовало. Поэтому народ и паникует. Однако игроки — это, как оказалось, полбеды. На неделе объявили о том, что ушли все помощники Крэйга Вудкрофта (исключительно иностранные, заметим, граждане), а затем «дал деру» и сам Крэйг. Бросив напоследок упрек, что без помощи легионеров строить игру он не в силах. В общем, умыл руки.

Весь период пребывания у руля «Динамо» Вудкрофт твердил о каком-то плане. Деловито говорил. Уверенно. С апломбом. Ему верили. О плане не преминул сказать и отбыв в швейцарский «Серветт»: дескать, за три года он был готов сделать «Динамо» чемпионом — привезти в Минск Кубок Гагарина. А вот это уже интересно! Непонятно только, почему Крэйг молчал об этом, заступая на пост? Знай мы о такой перспективе, так, может, и не стали бы упускать в небо такого журавля?

Как по мне, так это был далеко не худший тренер в истории «Динамо». Своеобразный, конечно, но это скорее плюс, чем минус. Да и на прощание сказал немало добрых слов .

Вообще, стенания о том, что без легионеров мы никуда, уже, признаться, раздражают до невозможности. Прямо какой-то комплекс неполноценности. Как будто «Динамо» с легионерами добилось каких-то великих успехов: основная часть бюджета вылетала по сути в трубу, а на выходе заканчивали сезон поражением в первом же раунде Кубка Гагарина. И это в лучшем случае. Оно нам надо? Да и не может такого быть, чтобы нация, познавшая, по мнению Вудкрофта, смысл жизни, не смогла бы разобраться в хоккее. Так что прорвемся», – написал Канашиц.