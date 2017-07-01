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Игроки и персонал «Днепра» по дороге на матч в Слуцк оказали помощь пострадавшим в ДТП

02.07.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В матче 15-го тура «Днепр» в гостях сыграл со «Слуцком» (0:1).

Как сообщает официальный сайт «Днепра», команда прибыла на игру чуть менее, чем за час до стартового свистка. По дороге в Слуцк перед автобусом команды произошло ДТП, игроки и персонал команды оказали помощь пострадавшим.

«На 47-м километре трассы Могилев-Бобруйск буквально в 100-150 метрах перед автобусом нашего клуба автомобиль Opel Zafira слетел с дороги, вылетел в кювет и столкнулся с деревом.

В автомобиле было три человека. Они следовали из Санкт-Петербурга в Бобруйск. Наша команда вместе с тренерским штабом помогла пострадавшим выбраться из автомобиля. Наш врач Василий Трус оказал пострадавшим первую медицинскую помощь. Также нашим водителем Виктором Тетеруковым было потушено возгорание, возникшее под капотом автомобиля. После этого мы дождались машину скорой медицинской помощи и помогли доставить туда пострадавших. И только после того, как скорая уехала мы отправились дальше в дорогу», – сообщает официальный сайт клуба.

Игроки и персонал «Днепра» по дороге на матч в Слуцк оказали помощь пострадавшим в ДТП

Игроки и персонал «Днепра» по дороге на матч в Слуцк оказали помощь пострадавшим в ДТП

Игроки и персонал «Днепра» по дороге на матч в Слуцк оказали помощь пострадавшим в ДТП

Фото: официальный сайт «Днепра»

 
Теги: Могилев
 
 
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