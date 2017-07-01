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Сверчинский перешел в словацкий «Земплин»
02.07.2017 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Александр Сверчинский перешел в словацкий «Земплин».
Нынешний сезон Сверчинский начинал в «Ислочи», провел 10 матчей в высшей лиге.
Напомним, ранее Сверчинский уже выступал в составе «Земплина». В сезоне 2015/16 провел за словацкий клуб 12 игр.
Подробная статистика 25-летнего защитника
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Белорусский защитник Александр Сверчинский перешел в словацкий «Земплин».
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