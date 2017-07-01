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Сверчинский перешел в словацкий «Земплин»

02.07.2017 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский защитник Александр Сверчинский перешел в словацкий «Земплин».

Нынешний сезон Сверчинский начинал в «Ислочи», провел 10 матчей в высшей лиге.

Напомним, ранее Сверчинский уже выступал в составе «Земплина». В сезоне 2015/16 провел за словацкий клуб 12 игр.

Подробная статистика 25-летнего защитника здесь.

«Пацаны бьются, чтобы сохранить классный клуб в высшей лиге». Почему «Ислочь» играет хорошо, но все равно проигрывает?

 
 
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Белорусский защитник Александр Сверчинский перешел в словацкий «Земплин».

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