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DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид записали клип к ЧМ-2018
02.07.2017 14:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Социальный проект #ЖИТЬ представил песню «Команда 2018», посвященную чемпионату мира в России.
В записи клипа приняли участие DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид.
Живое выступление артистов состоится на стадионе в Санкт-Петербурге во время закрытия Кубка Конфедераций.
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Социальный проект #ЖИТЬ представил песню «Команда 2018», посвященную чемпионату мира в России.
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