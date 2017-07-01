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Кубок Дружбы. Беларусь обыграла Азербайджан и выиграла турнир
02.07.2017 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок дружбы
3-й тур
Беларусь – Азербайджан 4:3
Турция – Литва 7:4
Положение команд: Беларусь – 9 очков (3 матча), Турция – 5 (3), Азербайджан – 3 (3), Литва – 0 (3).
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Кубок дружбы 3-й тур Беларусь – Азербайджан 4:3 Турция – Литва 7:4 Положение команд: Беларусь – 9 очков (3 матча), Турция – 5 (3), Азербайджан – 3 (3), Литва – 0 (3).
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