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Кубок Дружбы. Беларусь обыграла Азербайджан и выиграла турнир

02.07.2017 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок дружбы

3-й тур

Беларусь – Азербайджан 4:3

Турция – Литва 7:4

Положение команд: Беларусь – 9 очков (3 матча), Турция – 5 (3), Азербайджан – 3 (3), Литва – 0 (3).

 
 
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Кубок дружбы 3-й тур Беларусь – Азербайджан 4:3 Турция – Литва 7:4 Положение команд: Беларусь – 9 очков (3 матча), Турция – 5 (3), Азербайджан – 3 (3), Литва – 0 (3).

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