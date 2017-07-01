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«ПСЖ» интересуется Коутиньо, «Ливерпуль» требует 100 млн евро
02.07.2017 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо интересен «ПСЖ».
Ливерпуль оценивает 25-летнего хавбека сборной Бразилии в 100 миллионов евро.
«Барселона» пока тоже не отказалась от возможности приобрести Коутиньо.
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Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо интересен «ПСЖ».
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