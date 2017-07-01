ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Беларуси по пляжному футболу победила на Кубке Дружбы

02.07.2017 17:38 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Сборная Беларуси по пляжному футболу стала победителем Кубка Дружбы, который проходил в Витебске, сообщается на сайте Ассоциации "Федерация пляжного футбола".

Сборная Беларуси по пляжному футболу победила на Кубке Дружбы
© RUPTLY.
Видео: как прошла свадьба Месси

В заключительном поединке турнира команда Беларуси обыграла соперников из Азербайджана со счетом 4:3. Ранее белорусы обыграли литовцев (11:2) и сборную Турции (2:1).

Лучшим игроком Кубка Дружбы был признан игрок турецкой сборной Барыс Терзиоглу, а лучшим бомбардиром стал капитан белорусов Игорь Бриштель (6 мячей).

Кубок Дружбы проводился в седьмой раз. По три раза побеждали в нем сборные Беларуси и Ирана, один раз турнир выигрывала сборная Украины.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальная команда выиграла соревнование в третий раз в истории.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«ПСЖ» интересуется Коутиньо, «Ливерпуль» требует 100 млн евро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика