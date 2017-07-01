Сборная Беларуси по пляжному футболу победила на Кубке Дружбы

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Сборная Беларуси по пляжному футболу стала победителем Кубка Дружбы, который проходил в Витебске, сообщается на сайте Ассоциации "Федерация пляжного футбола".

В заключительном поединке турнира команда Беларуси обыграла соперников из Азербайджана со счетом 4:3. Ранее белорусы обыграли литовцев (11:2) и сборную Турции (2:1).

Лучшим игроком Кубка Дружбы был признан игрок турецкой сборной Барыс Терзиоглу, а лучшим бомбардиром стал капитан белорусов Игорь Бриштель (6 мячей).

Кубок Дружбы проводился в седьмой раз. По три раза побеждали в нем сборные Беларуси и Ирана, один раз турнир выигрывала сборная Украины.