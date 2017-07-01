Гол в экстра-тайме принес Португалии третье место Кубка конфедераций

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Сборная Португалии обыграла команду Мексики в матче за третье место на Кубке конфедераций.



© Sputnik Александр Вильф Инфантино и Мутко похвалили болельщиков на Кубке конфедераций

Основное время матча закончилось со счетом 1:1. В счете повели мексиканцы: после прострела Чичарито на 54-й минуте мяч в свои ворота срезал Нету. Отыгрались португальцы лишь в компенсированное время: гол забил подключившийся в атаку защитник Пепе.

В экстра-тайме гол с пенальти провел Адриен Силва. До конца встречи счет не изменился – 2:1. Таким образом, Португалия завоевала бронзовые медали Кубка конфедераций.

Победитель турнира определится в матче между командами Германии и Чили вечером в воскресенье. Игра пройдет в Санкт-Петербурге.