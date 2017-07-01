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UFC. Орловский покинул топ-10 рейтинга тяжеловесов

02.07.2017 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский опустился на 13-е место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Перед своим последним боем «Питбуль» занимал десятую строчку.

Две недели назад белорусский боец проиграл поляку Марчину Тыбуре. Это поражение стало для Орловского пятым подряд в UFC.

Отметим, что чемпионским титулом UFC в тяжелой весовой категории владеет американец Стипе Миочич.

UFC. Орловский покинул топ-10 рейтинга тяжеловесов

 
 
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Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский опустился на 13-е место в рейтинге тяжеловесов UFC.

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