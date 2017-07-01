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UFC. Орловский покинул топ-10 рейтинга тяжеловесов
02.07.2017 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский опустился на 13-е место в рейтинге тяжеловесов UFC.
Перед своим последним боем «Питбуль» занимал десятую строчку.
Две недели назад белорусский боец
Отметим, что чемпионским титулом UFC в тяжелой весовой категории владеет американец Стипе Миочич.
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Белорусский боец смешанного стиля Андрей Орловский опустился на 13-е место в рейтинге тяжеловесов UFC.
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