Агент Скривенса: «Мы с Беном говорим с двумя командами и в течение недели примем решение»

Агент Бена Скривенса Алеша Пилко заявил, что его клиент, помимо предложения от «Салавата Юлаева», имеет и иной вариант развития карьеры.

– Ваш клиент Бен Скривенс подписал предварительный контракт с «Салаватом Юлаевым». Другие предложения у него есть?

– Мы говорим с двумя командами и в течение недели примем решение.

– Есть вероятность, что он вернется в НХЛ?

– Как я уже сказал, на неделе будет ясно.

– Если вступит в действие контракт с Уфой, то когда он прилетит?

– Если Скривенс останется в КХЛ, то минимум на одну гостевую игру (смеется). Но шутки в сторону. Давайте подождем неделю и станет известно его будущее.

– Способен, на ваш взгляд, Скривенс усилить «Салават Юлаев»?

– Бен в КХЛ способен усилить любую команду. 28 побед с минским «Динамо», трижды лучший игрок команды за последние три месяца – это говорит о том, что он тащит тогда, когда команде нужно, – сказал агент.