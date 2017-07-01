Сергей Гуренко: «Сегодня фортуна была не с нами. Не вижу никаких больших проблем»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал поражение от «Витебска «1:3) в матче 15 тура чемпионата Беларуси.

«Сегодня футбольная удача была не на нашей стороне. К ребятам в плане настроя и желания претензий нет. Видно было, что хотели победить. До конца гнули свою линию и создавали моменты. Наверное, трудно вспомнить, когда мы имели так много моментов. У нас было много ударов. Организовали давление. Но мяч постоянно проскакивал где-то рядышком, постоянно где-то не чего-то хватало.

Как это ни прискорбно, но в футболе тоже присутствует такое понятие, как фортуна. Сегодня она была не с нами. Не вижу никаких больших проблем. Первый круг мы закончили в тройке. Сейчас будет перерыв на месяц. Наша задача – хорошо подготовиться ко второму кругу и решить за этот период те проблемы, которые у нас есть», – сказал Гуренко.