Сергей Гуренко: «В «Динамо» Драгуну предлагались максимальные условия. Но это его право, его выбор»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко рассказал об интересе к полузащитнику Станиславу Драгуну, который в пятницу стал игроком БАТЭ .

– Насколько вам обидно, что не смогли подписать Драгуна?

– Могу сказать одно: за два дня до подписания мы с ним случайно встретились в городе. На него выходили месяц назад, сделали ему предложение, он встречался с руководством. В чем был перевес? Я знаю, что ему предлагались максимальные условия в команде. Я эту тему не хочу обсуждать: это его право, его выбор. Можно только пожелать ему удачи, – сказал Гуренко.

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