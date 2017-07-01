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Сборная Беларуси сыграет с КНДР и Буркина-Фасо на Кубке Короля в Таиланде

02.07.2017 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко сообщил о том, что национальная команда 14-16 июля примет участие в турнире Кубок Короля, проводимом в Таиланде.

В состязании, помимо страны-хозяйки, сыграют сборные КНДР и Буркина-Фасо.

Игорь Криушенко: «В Таиланде будет возможность просмотреть потенциальных кандидатов в сборную»

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко сообщил о том, что национальная команда 14-16 июля примет участие в турнире Кубок Короля, проводимом в Таиланде.

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