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Сергей Политевич: «Я поддерживаю фанатов минского «Динамо», но им нужно вернуться на сектор»

02.07.2017 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший защитник и капитан минского «Динамо» Сергей Политевич призвал фанатов вернуться на сектор и поддерживать команду как раньше.

«Был на матче «Динамо» в Лиге Европы. И на стадионе было немало людей. Это радует. Но, к сожалению, не радует то, что не было фанатов. Конечно, я за фанатов. В плане того, что я поддерживаю их акции и то, что они хотят чего-то добиться.  Но, считаю, что команда для них должны быть на первом месте. Нужно возвращаться на сектор. Я знаю все эти подводные течения. Я согласен с фанатами. Я на их стороне. Но им нужно понимать, что если фанатов не будет на секторе, то не будет какого-то результата «Динамо». Желаю фанатскому сектору вернуться на трибуны. Чтобы их вопросы решились в положительную сторону», – сказал Политевич в рамках проекта «На коротке» на «Динамо ТВ».

Напомним, фанаты минского «Динамо» объявили бойкот всех матчей клуба на неопределенный срок.

 
 
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Бывший защитник и капитан минского «Динамо» Сергей Политевич призвал фанатов вернуться на сектор и поддерживать команду как раньше.

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