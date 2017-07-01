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Сергей Политевич: «Я поддерживаю фанатов минского «Динамо», но им нужно вернуться на сектор»
02.07.2017 21:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший защитник и капитан минского «Динамо» Сергей Политевич призвал фанатов вернуться на сектор и поддерживать команду как раньше.
«Был на матче «Динамо» в Лиге Европы. И на стадионе было немало людей. Это радует. Но, к сожалению, не радует то, что не было фанатов. Конечно, я за фанатов. В плане того, что я поддерживаю их акции и то, что они хотят чего-то добиться. Но, считаю, что команда для них должны быть на первом месте. Нужно возвращаться на сектор. Я знаю все эти подводные течения. Я согласен с фанатами. Я на их стороне. Но им нужно понимать, что если фанатов не будет на секторе, то не будет какого-то результата «Динамо». Желаю фанатскому сектору вернуться на трибуны. Чтобы их вопросы решились в положительную сторону», – сказал Политевич в рамках проекта «На коротке» на «Динамо ТВ».
Напомним, фанаты минского «Динамо» объявили
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Бывший защитник и капитан минского «Динамо» Сергей Политевич призвал фанатов вернуться на сектор и поддерживать команду как раньше.
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