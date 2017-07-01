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НХЛ. «Монреаль» подписал с Прайсом 8-летний контракт с зарплатой 10,5 млн долларов в год

02.07.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Монреаль» подписал с голкипером Кэри Прайсом новое соглашение, рассчитанное на восемь лет.

Новый контракт на сумму 84 миллиона долларов начинает действовать с сезона-2018/19.

Зарплата 29-летнего голкипера составит 10,5 миллиона долларов в год.

По итогам прошедшего сезона Прайс уступил Бобровскому в борьбе за «Везина Трофи».

 
 
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«Монреаль» подписал с голкипером Кэри Прайсом новое соглашение, рассчитанное на восемь лет.

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