Сергей Политевич: «В этом году возможно чемпионство «Динамо». БАТЭ не тот, а «Шахтер» не идеален»

Бывший капитан минского «Динамо» Сергей Политевич считает, что в этом году столичный клуб может побороться за золотые медали.

«Желаю минскому «Динамо» побед. Хотелось бы чемпионства. И в этом году все возможно. БАТЭ не тот. «Шахтер» тоже не идеален. Есть прорехи. У «Динамо» есть шанс в этом году зацепиться за первое место», – сказал Политевич в эфире «Динамо ТВ» .

В турнирной таблице чемпионата Беларуси после первого круга лидирует «Шахтер» – 35 очков, на второй строчке – БАТЭ и 33 очка, на третьем месте идет «Динамо» – 31 очко. Сегодня подопечные Сергея Гуренко проиграли «Витебску» (1:3).