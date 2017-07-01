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Сергей Политевич: «В этом году возможно чемпионство «Динамо». БАТЭ не тот, а «Шахтер» не идеален»

02.07.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший капитан минского «Динамо» Сергей Политевич считает, что в этом году столичный клуб может побороться за золотые медали.

«Желаю минскому «Динамо» побед. Хотелось бы чемпионства. И в этом году все возможно. БАТЭ не тот. «Шахтер» тоже не идеален. Есть прорехи. У «Динамо» есть шанс в этом году зацепиться за первое место», – сказал Политевич в эфире «Динамо ТВ».

В турнирной таблице чемпионата Беларуси после первого круга лидирует «Шахтер» – 35 очков, на второй строчке – БАТЭ и 33 очка, на третьем месте идет «Динамо» – 31 очко. Сегодня подопечные Сергея Гуренко проиграли «Витебску» (1:3).

 
Теги: Витебск
 
 
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Бывший капитан минского «Динамо» Сергей Политевич считает, что в этом году столичный клуб может побороться за золотые медали.

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