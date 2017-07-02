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Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций
02.07.2017 23:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 июл – Sputnik. Футболисты сборной Германии обыграли спортсменов из Чили и выиграли Кубок конфедераций.
© Sputnik Антон Денисов
Игра проходила в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург" в северной столице России.
Финальная встреча между сборными Чили и Германии завершилась в пользу немцев с минимальным счетом 1:0 – решающий мяч на 20-й минуте забил Ларс Штиндль.
Игра поставила рекорд по посещаемости турнира – на финал на стадион в Петербурге пришли более 57 тысяч зрителей.
Третье место в кубке заняла команда Португалии – она в тяжелом матче в воскресенье обыграла сборную Мексики.
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Третье место в кубке заняла команда Португалии – она в тяжелом матче в воскресенье обыграла сборную Мексики.
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