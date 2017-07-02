Сборная Германии выиграла Кубок конфедераций

МИНСК, 2 июл – Sputnik. Футболисты сборной Германии обыграли спортсменов из Чили и выиграли Кубок конфедераций.



© Sputnik Антон Денисов Гол в экстра-тайме принес Португалии третье место Кубка конфедераций

Игра проходила в воскресенье на стадионе "Санкт-Петербург" в северной столице России.

Финальная встреча между сборными Чили и Германии завершилась в пользу немцев с минимальным счетом 1:0 – решающий мяч на 20-й минуте забил Ларс Штиндль.

Игра поставила рекорд по посещаемости турнира – на финал на стадион в Петербурге пришли более 57 тысяч зрителей.

Третье место в кубке заняла команда Португалии – она в тяжелом матче в воскресенье обыграла сборную Мексики.