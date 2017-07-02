|
НБА. Милош Теодосич официально станет игроком «Чикаго» 5 июля
02.07.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сербский разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич официально станет игроком «Чикаго» 5 июля, сообщает Blicsport. Контракт будет подписан на три или четыре сезона с годовой зарплатой 10-12 миллионов долларов.
Теодосич за ЦСКА с 2011 года и в составе армейцев стал победителем Евролиги сезона-2015/16, а также шесть раз выиграл Единую лигу ВТБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сербский разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич официально станет игроком «Чикаго» 5 июля, сообщает Blicsport.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии