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НБА. Милош Теодосич официально станет игроком «Чикаго» 5 июля

02.07.2017 20:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сербский разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич официально станет игроком «Чикаго» 5 июля, сообщает Blicsport. Контракт будет подписан на три или четыре сезона с годовой зарплатой 10-12 миллионов долларов.

Теодосич за ЦСКА с 2011 года и в составе армейцев стал победителем Евролиги сезона-2015/16, а также шесть раз выиграл Единую лигу ВТБ.

 
 
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Сербский разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич официально станет игроком «Чикаго» 5 июля, сообщает Blicsport.

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