НБА. Милош Теодосич официально станет игроком «Чикаго» 5 июля

Сербский разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич официально станет игроком «Чикаго» 5 июля, сообщает Blicsport. Контракт будет подписан на три или четыре сезона с годовой зарплатой 10-12 миллионов долларов.

Теодосич за ЦСКА с 2011 года и в составе армейцев стал победителем Евролиги сезона-2015/16, а также шесть раз выиграл Единую лигу ВТБ.