НХЛ. «Сан-Хосе» подписал однолетний контракт с Торнтоном на 8 млн долларов

подтвердил информацию об однолетнем контракте с форвардом .

За следующий сезон 38-летний игрок получит 8 млн долларов. Из них 6,75 млн – зарплата, 1,25 млн – подписной бонус.

Ранее сообщалось, что Торнтон подпишет контракт на 1 год и 6,5 млн долларов.

С его статистикой в минувшем сезоне можно ознакомиться здесь .