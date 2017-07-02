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НХЛ. «Сан-Хосе» подписал однолетний контракт с Торнтоном на 8 млн долларов

03.07.2017 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Сан-Хосе» подтвердил информацию об однолетнем контракте с форвардом Джо Торнтоном

За следующий сезон 38-летний игрок получит 8 млн долларов. Из них 6,75 млн – зарплата, 1,25 млн – подписной бонус. 

Ранее сообщалось, что Торнтон подпишет контракт на 1 год и 6,5 млн долларов. 

С его статистикой в минувшем сезоне можно ознакомиться здесь

 
 
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«Сан-Хосе» подтвердил информацию об однолетнем контракте с форвардом Джо Торнтоном.

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