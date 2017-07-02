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НХЛ. Кузнецов подписал с «Вашингтоном» 8-летний контракт с зарплатой 7,8 млн долларов в год

03.07.2017 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Вашингтон» подписал новый контракт с центрфорвардом Евгением Кузнецовым.

Контракт 25-летнего российского нападающего рассчитан на 8 лет и 62,4 млн долларов. Зарплата Кузнецова составит 7,8 млн долларов.

Кузнецов набрал 59 (19+40) очков в прошлом сезоне.

У «Вашингтона» осталось примерно 4,6 млн долларов под потолком зарплат, при этом до сих пор не подписаны контракты с форвардом Андре Бураковски и вратарем Филипом Грубауэром. Сейчас на контрактах лишь 9 форвардов и 5 защитников.

 
 
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«Вашингтон» подписал новый контракт с центрфорвардом Евгением Кузнецовым.

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