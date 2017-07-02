В 13-м туре первой лиги установлен второй худший результат посещаемости сезона. Средняя посещаемость тура составила 360 болельщиков на игре. Меньше болельщиков пришло только на игры 7-го тура, тогда посещаемость составила 351 зритель на игре.

Отметим, что матч «Локомотив» – «Сморгонь» посетили всего 70 болельщиков. Наибольшее количество зрителей собрала игра «Смолевичи-СТИ» – «Неман-Агро» (700 человек).

Средняя посещаемость чемпионата в первой лиге составляет 459 болельщиков на игре, что на 28 процентов хуже, чем в прошлом сезоне.

В таблице посещаемости продолжают лидировать «Слоним», «Белшина» и «Орша».



