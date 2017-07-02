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Турнир в Китае (жен). Беларусь проиграла Китаю и Канаде на старте турнира
03.07.2017 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Турнир в Китае
Женщины
Китай – Беларусь 84:66
1 июля
Беларусь: Липинская (12), Зюзькова (12), Иващенко (11), Голубева (10).
Беларусь – Канада 48:55
2 июля
Беларусь: Филончик (12), Иващенко (12).
Сегодня сборная Беларуси сыграет с командой Литвы. 6, 7 и 8 июля соперники проведут повторные матчи.
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Турнир в Китае Женщины Китай – Беларусь 84:66 1 июля Беларусь: Липинская (12), Зюзькова (12), Иващенко (11), Голубева (10).
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