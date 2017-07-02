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Турнир в Китае (жен). Беларусь проиграла Китаю и Канаде на старте турнира

03.07.2017 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Турнир в Китае

Женщины

Китай – Беларусь 84:66

1 июля

Беларусь: Липинская (12), Зюзькова (12), Иващенко (11), Голубева (10).

Беларусь – Канада 48:55

2 июля

Беларусь: Филончик (12), Иващенко (12).

Сегодня сборная Беларуси сыграет с командой Литвы. 6, 7 и 8 июля соперники проведут повторные матчи.

 
 
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Турнир в Китае Женщины Китай – Беларусь 84:66 1 июля Беларусь: Липинская (12), Зюзькова (12), Иващенко (11), Голубева (10).

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