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НБА. Кармело Энтони согласен перейти в «Кливленд» или «Хьюстон»

03.07.2017 10:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает ESPN.com, форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони готов отменить запрет на обмен, если клуб договорится о сделке с «Кливлендом» или «Хьюстоном».

Согласно источникам, наиболее предпочтительным вариантом для Энтони остаются «Кавальерс», однако переход Криса Пола в «Рокетс» существенно повысил интерес форварда к техасской команде.

Бывший президент «Никс» Фил Джексон подталкивал Энтони к тому, чтобы отказаться от запрета на обмен и покинуть команду. После отставки Джексона клуб не поменял свое отношение к ситуации и отвергает идею выкупа контракта, желая получить ценные активы в обмен на звездного форварда. При этом «Никс» стараются избежать долгосрочных контрактов с возрастными игроками. В частности, в переговорах с «Хьюстоном» «Нью-Йорк» не желает включать в сделку Райана Андерсона, которому полагаются 61,3 миллиона долларов за следующие три сезона.

 
 
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Как сообщает ESPN.com, форвард «Нью-Йорка» Кармело Энтони готов отменить запрет на обмен, если клуб договорится о сделке с «Кливлендом» или «Хьюстоном».

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