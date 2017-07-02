Сергей Зиновьев: «Кузня» не будет чьим-то придатком, надеемся на дальнейшее вступление в КХЛ»

Гендиректор «Кузни» Сергей Зиновьев поделился ожиданиями от следующего сезона.

О задачах на сезон ВХЛ-2017/18

Цели и задачи перед командой мы будем ставить непосредственно перед началом сезона. Мы вступили в Высшую лигу, потому что нам не оставили никакого другого шанса и права выступать в КХЛ. Это не наша вина, мы вынуждены - такое было решение со стороны КХЛ, о чем я уже говорил ранее. Так что на сегодняшний день мы готовимся к выступлению в ВХЛ.

О составе

На формирование состава есть 2 месяца, будем смотреть на тех игроков, которые не попадут в составы клубов КХЛ - надеемся на это укрепление. В свете тех событий, которые произошли в мае, тяжело удержать свою молодежь, которая хочет выступать в Континентальной лиге. Мы никоим образом не можем их удержать.

О тренере Шахрайчуке

Вадим Валерьевич остается. Потому что, скажем так, он еще не сказал свое слово. Работа для него предстоит серьезная, тяжелая. Тот тренерский штаб, который мы наметили на предстоящий сезон, он будет работать, и мы возлагаем на него большие надежды. В ближайшее время еще раз соберемся, сядем, наметим задачи и цели на предсезонные сборы. Думаю, у нас все должно получиться.

О сотрудничестве с клубами КХЛ в качестве фарма

Мы не будем чьим-то придатком. - самостоятельная организация. Надеемся на дальнейшее вступление в КХЛ. Будем работать над этим, будем подтягивать инфраструктуру. И, конечно, цель одна - попасть в Континентальную хоккейную лигу. Постараемся всячески поспособствовать этому и показать какой-то достойный результат.