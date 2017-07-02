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Рейтинг WTA. Плишкова осталась 3-й, Возняцки – 6-й, Саснович стала 89-й, Соболенко – 136-й, Азаренко – 683-й

03.07.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам турнира в Истбурне его чемпионка и финалистка Каролина Плишкова и Каролин Возняцки сохранили свои места в Топ-3 и Топ-6 соответственно.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 3 июля 2017

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (1) Анжелик Кербер (Германия) 7035
2 (2) Симона Халеп (Румыния) 6920
3 (3) Каролина Плишкова (Чехия) 6855
4 (4) Серена Уильямс (США) 4810
5 (5) Элина Свитолина (Украина) 4765
6 (6) Каролин Возняцки (Дания) 4550
7 (7) Йоханна Конта (Великобритания) 4400
8 (8) Светлана Кузнецова (Россия) 4310
9 (9) Доминика Цибулкова (Словакия) 4010
10 (10) Агнешка Радванска (Польша) 3985
89 (87) Александра Саснович (Беларусь) 708
136 (135) Арина Соболенко (Беларусь) 410
141 (139) Ольга Говорцова (Беларусь) 398
180 (179) Мария Шарапова (Россия) 310
236 (239) Вера Лапко (Беларусь) 221
683 (678) Виктория Азаренко (Беларусь) 30

 

 
 
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По итогам турнира в Истбурне его чемпионка и финалистка Каролина Плишкова и Каролин Возняцки сохранили свои места в Топ-3 и Топ-6 соответственно.

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