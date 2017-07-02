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Рейтинг WTA. Плишкова осталась 3-й, Возняцки – 6-й, Саснович стала 89-й, Соболенко – 136-й, Азаренко – 683-й
03.07.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
По итогам турнира в Истбурне его чемпионка и финалистка Каролина Плишкова и Каролин Возняцки сохранили свои места в Топ-3 и Топ-6 соответственно.
WTA Tour Singles Rankings
Положение на 3 июля 2017
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Рейтинг WTA. Плишкова осталась 3-й, Возняцки – 6-й, Саснович стала 89-й, Соболенко – 136-й, Азаренко – 683-й
По итогам турнира в Истбурне его чемпионка и финалистка Каролина Плишкова и Каролин Возняцки сохранили свои места в Топ-3 и Топ-6 соответственно.
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