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Уимблдон. Первый круг. Маррей сыграет с Бубликом, Медведев – с Вавринкой
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В первый день «Уимблдона» традиционно защиту титула начнет действующий чемпион – Энди Маррей (1) сыграет с Александром Бубликом (LL).
Уимблдон
Лондон, Великобритания
3 – 16 июля 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
- Дата проведения
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3 июля, 11.30
- Дата проведения
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3 июля, 16.30
- Дата проведения
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4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 15.00
- Дата проведения
-
3 июля, 13.00
- Дата проведения
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4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
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3 июля, 14.30
- Дата проведения
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4 июля, 11.30
- Дата проведения
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3 июля, 15.00
- Дата проведения
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4 июля, 11.30
- Дата проведения
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3 июля, 13.00
- Дата проведения
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4 июля, 11.30
- Дата проведения
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3 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
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3 июля, 13.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
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3 июля, 15.00
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 13.00
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 15.00
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 16.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 13.00
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 11.30
- Дата проведения
-
3 июля, 13.00
- Дата проведения
-
3 июля, 13.00
- Дата проведения
-
3 июля, 13.30
- Дата проведения
-
3 июля, 13.30
- Дата проведения
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3 июля, 15.00
- Дата проведения
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3 июля, 15.00
- Дата проведения
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3 июля, 15.00
- Дата проведения
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3 июля, 15.00
- Дата проведения
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3 июля, 15.00
- Дата проведения
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3 июля, 16.30
- Дата проведения
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4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
- Дата проведения
-
4 июля, 11.30
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В первый день «Уимблдона» традиционно защиту титула начнет действующий чемпион – Энди Маррей (1) сыграет с Александром Бубликом (LL).
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