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Уимблдон. Первый круг. Маррей сыграет с Бубликом, Медведев – с Вавринкой

03.07.2017 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В первый день «Уимблдона» традиционно защиту титула начнет действующий чемпион – Энди Маррей (1) сыграет с Александром Бубликом (LL).

Уимблдон

Лондон, Великобритания

3 – 16 июля 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Кузнецов (Россия)  Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
3 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия)  Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
3 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Михаил Южный (Россия)  Николя Маю (Франция)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Андрей Рублев (Россия)  Стефано Травальи (Италия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Евгений Донской (Россия)  Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Дмитрий Турсунов (Россия)  Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Энди Маррей (Великобритания)  Александр Бублик (Казахстан)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Мартин Клижан (Словакия)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Александр Долгополов (Украина)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Рафаэль Надаль (Испания)  Джон Миллман (Австралия)
Дата проведения
3 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Милош Раонич (Канада)  Ян-Леннард Штруфф (Германия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Филипп Кольшрайбер (Германия)  Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Вашек Поспишил (Канада)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Кеи Нисикори (Япония)  Марко Чеккинато (Италия)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Жереми Шарди (Франция)  Томаш Бердых (Чехия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Жо-Вильфред Тсонга (Франция)  Камерон Норри (ЮАР)
Дата проведения
3 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария)  Диего Себастьян Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Малек Жазири (Тунис)  Люка Пуй (Франция)
Дата проведения
3 июля, 13.30
Онлайн матча

 

Гаэль Монфис (Франция)  Даниэль Брандс (Германия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Мартон Фучович (Венгрия)  Жиль Мюллер (Люксембург)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Джек Сок (США)  Кристьян Гарин (Чили)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Андреас Хайдер-Маурер (Австрия)  Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Адриан Маннарино (Франция)  Фелисиано Лопес (Испания)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Ник Киргиос (Австралия)  Пьер-Уг Эрбер (Франция)
Дата проведения
3 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Иво Карлович (Хорватия)  Аляж Бедене (Великобритания)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Ришар Гаске (Франция)  Давид Феррер (Испания)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Тэйлор Фриц (США)  Джон Изнер (США)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Томас Фаббиано (Италия)  Сэм Куэрри (США)
Дата проведения
3 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Джордан Томпсон (Австралия)  Альберт Рамос-Винолас (Испания)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Стив Джонсон (США)  Николас Кикер (Аргентина)
Дата проведения
3 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Миша Зверев (Германия)  Бернард Томич (Австралия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)  Танаси Коккинакис (Австралия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Фернандо Вердаско (Испания)  Кевин Андерсон (ЮАР)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Орасио Себальос (Аргентина)  Паоло Лоренци (Италия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Рожерио Дутра да Сильва (Бразилия)  Бенуа Пэр (Франция)
Дата проведения
3 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Симоне Болелли (Италия)  Лу Ен-Хсунь (Тайвань)
Дата проведения
3 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Тиаго Монтейра (Бразилия)  Эндрю Уиттингтон (Австралия)
Дата проведения
3 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Жоао Соуза (Португалия)  Дастин Браун (Германия)
Дата проведения
3 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Карлос Берлок (Аргентина)  Николоз Басилашвили (Грузия)
Дата проведения
3 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Денис Шаповалов (Канада)  Ежи Янович (Польша)
Дата проведения
3 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Дональд Янг (США)  Денис Истомин (Узбекистан)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Жюльен Беннето (Франция)  Сергей Стаховский (Украина)
Дата проведения
3 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Питер Гойовчик (Германия)  Мариус Копил (Румыния)
Дата проведения
3 июля, 13.30
Онлайн матча

 

Норберт Гомбош (Словакия)  Андреас Сеппи (Италия)
Дата проведения
3 июля, 13.30
Онлайн матча

 

Томми Хаас (Германия)  Рубен Бемельманс (Бельгия)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина)  Ренцо Оливо (Аргентина)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Лукаш Росол (Чехия)  Хенри Лааксонен (Швейцария)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Виктор Троицки (Сербия)  Флориан Майер (Германия)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Иржи Веселы (Чехия)  Илья Марченко (Украина)
Дата проведения
3 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Факундо Банис (Аргентина)  Раду Албот (Молдова)
Дата проведения
3 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Томаз Беллуччи (Бразилия)  Себастьян Офнер (Австрия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Эрнест Гулбис (Латвия)  Виктор Эстрелла (Доминикана)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Дуди Села (Израиль)  Марсель Гранольерс (Испания)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Ючи Сугита (Япония)  Брайден Клейн (Австралия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия)  Райан Харрисон (США)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция)  Душан Лайович (Сербия)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Кайл Эдмунд (Великобритания)  Александр Уорд (Великобритания)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Михаил Кукушкин (Казахстан)  Таро Даниэль (Япония)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Янко Типсаревич (Сербия)  Джаред Дональдсон (США)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Джеймс Уорд (Великобритания)  Маркос Багдатис (Кипр)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Стив Дарси (Бельгия)  Ричардас Беранкис (Литва)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Адам Павлашек (Чехия)  Эрнесто Эскобедо (США)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Робин Хаасе (Голландия)  Фрэнсис Тиафу (США)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча

 

Жиль Симон (Франция)  Николас Харри (Чили)
Дата проведения
4 июля, 11.30
Онлайн матча
 
 
Ссылка на источник 46
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В первый день «Уимблдона» традиционно защиту титула начнет действующий чемпион – Энди Маррей (1) сыграет с Александром Бубликом (LL).

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