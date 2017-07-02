ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Переход Драгуна в БАТЭ, итоги первого круга чемпионата Беларуси и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Время футбола»

03.07.2017 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Николай Ходасевич анонсировал очередной выпуск программы «Время футбола», которая выйдет в эфир сегодня в 21.45 на канале «Беларусь 5».

«Почему не задался старт у минского «Динамо» и «Шахтера» в квалификации Лиги Европы, итоги первого круга высшей лиги, нашумевший переход Станислава Драгуна в БАТЭ – все покажем и обсудим.

А также познакомимся с Камо Оганесяном, закроем детский проект «Мы – команда» и присмотримся к важным событиям предстоящей недели», – написал Ходасевич в статусах на Tribuna.com.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Ходасевич анонсировал очередной выпуск программы «Время футбола», которая выйдет в эфир сегодня в 21.45 на канале «Беларусь 5».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Уимблдон. Первый круг. Маррей сыграет с Бубликом, Медведев – с Вавринкой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика