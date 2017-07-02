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Переход Драгуна в БАТЭ, итоги первого круга чемпионата Беларуси и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Время футбола»
03.07.2017 11:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Николай Ходасевич анонсировал очередной выпуск программы «Время футбола», которая выйдет в эфир сегодня в 21.45 на канале «Беларусь 5».
«Почему не задался старт у минского «Динамо» и «Шахтера» в квалификации Лиги Европы, итоги первого круга высшей лиги, нашумевший переход Станислава Драгуна в БАТЭ – все покажем и обсудим.
А также познакомимся с Камо Оганесяном, закроем детский проект «Мы – команда» и присмотримся к важным событиям предстоящей недели», – написал Ходасевич в статусах на Tribuna.com.
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Переход Драгуна в БАТЭ, итоги первого круга чемпионата Беларуси и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Время футбола»
Николай Ходасевич анонсировал очередной выпуск программы «Время футбола», которая выйдет в эфир сегодня в 21.45 на канале «Беларусь 5».
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