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Игроки сборной Германии ворвались на пресс-конференцию Лева и устроили там праздник
03.07.2017 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
После победного финала Кубка конфедераций против Чили (1:0) игроки сборной Германии приняли участие в послематчевой пресс-конференции главного тренера команды Йоахима Лева.
Футболисты ворвались в пресс-центр с пивом в руках и отпраздновали там победу.
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После победного финала Кубка конфедераций против Чили (1:0) игроки сборной Германии приняли участие в послематчевой пресс-конференции главного тренера команды...
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