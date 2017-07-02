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Виталий Мутко: «Мы доказали, что Россия – футбольная страна»
03.07.2017 11:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко передал впечатления от Кубка конфедераций.
Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!» – сказал функционер.
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Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко передал впечатления от Кубка конфедераций.
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