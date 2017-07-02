Виталий Мутко: «Мы доказали, что Россия – футбольная страна»

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко передал впечатления от Кубка конфедераций.



«Я думаю, этим Кубком конфедераций мы доказали, что Россия – футбольная страна. Финал прошел, весь турнир и болельщики были на высоком уровне.

Поздравляю всех с тем, что у нас прошел такой прекрасный турнир!» – сказал функционер.