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Марадона намерен стать гражданином России
03.07.2017 11:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона может стать гражданином России.
Латиноамериканец хочет получить российское гражданство. Об этом стало известно журналистам, которые сопровождали Марадону в России на выходных.
Аргентинец прилетел в России по приглашению движения «Россия любит футбол». Он побывал в Москве и Санкт-Петербурге.
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Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона может стать гражданином России.
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