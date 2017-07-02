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«МЮ» представил основной комплект формы
03.07.2017 12:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» представил основной комплект формы образца следующего сезона.
Команда будет играть в красных футболках и черных шортах. Особенность формы – пуговицы на воротнике.
Технический спонсор «Манчестер Юнайтед» – Adidas.
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«Манчестер Юнайтед» представил основной комплект формы образца следующего сезона.
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