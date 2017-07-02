МИНСК, 3 июл — Sputnik. Россия прошла "проверку" Кубком конфедераций за год до проведения Чемпионата мира по футболу, написала британская газета The Guardian.



© Sputnik Александр Вильф Инфантино и Мутко похвалили болельщиков на Кубке конфедераций

Последний матч Кубка конфедераций прошел в России накануне, победу одержала немецкая сборная. Как признают западные журналисты, в стране удалось организовать состязания высокого уровня и развеять многие опасения о возможной "враждебной атмосфере".

"Любой болельщик с билетом смог избежать обременительного процесса получения российской визы, а улыбчивые волонтеры в аэропортах и на вокзалах были тут как тут, чтобы показать посетителям, как пройти к бесплатному транспорту до стадиона", — отметили в британской газете.

По мнению обозревателя The Guardian, гостеприимность в рамках Кубка конфедераций — большое достижение. Ни с какими проблемами в рамках мундиаля, отметили в издании, не сталкивались болельщики из разных стран.

"Я дважды подумал, прежде чем приехать сюда, потому что я беспокоился по поводу России. Но все было чудесно. Я начинаю копить на чемпионат мира с завтрашнего дня", — цитирует газета студента из Мексики Франсиско Гарсия, приехавшего на Кубок конфедераций.

Таким образом, Россия прошла первую "футбольную проверку".

Однако, как напомнили в газете, впереди Чемпионат мира по футболу 2018 года, перед которым России необходимо решить две задачи — показать миру дружелюбную и хорошо организованную атмосферу и обеспечить достойную игру российской сборной. С первой задачей страна уже с успехом справилась, помочь в решении второй готов легендарный Диего Марадона.

Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер от Кубка конфедераций в России был в восторге: он заявил, что страна "с блеском прошла это испытание".

"То, что мы уже успели увидеть и пережить, привело нас в восторг", — говорил Дракслер.

Положительного отзыва заслужила организация чемпионата и у легендарного тренера Диего Марадоны — он даже заявлял журналистам, что мог бы получить российское гражданство и тренировать сборную Россию . Знаменитый спортсмен оценил не только организацию Кубка, но и гостеприимность — "зажег" в московском ресторане .