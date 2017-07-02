Дмитрий Рекиш: «Личная статистика? Все просто – стал более ответственно относиться к играм»

Полузащитник «Торпедо-БелАЗа» Дмитрий Рекиш прокомментировал результат матча против «Славии» (3:0).

– Мы серьезно настраивались на этот матч, ведь легких соперников не бывает, а Мозырь, выиграв две игры подряд, был на ходу. Со стороны наша победа может кому-то показаться легкой, но это не так, просто мы свои моменты реализовали, а соперник – нет. После того, как забили третий гол, стали играть по счету и сохранили победный результат. У хозяев хорошая команда с серьезными исполнителями, но это был не их день.

– За первый круг ты набрал по системе «гол+пас» 8 очков (3+5)…

– Да, а в прошлых сезонах за целый чемпионат больше шести очков не набирал. Чем объяснить? Все просто – стал более ответственно относиться к играм, тщательнее готовиться, плюс доверие тренера тоже играет свою роль.

– В Мозыре ты играл на поле с первых минут, но чаще выходишь на замену. Как тебе удобнее?

– Естественно, любой футболист в моем возрасте хочет больше играть. Да, у меня часто получается удачно выходить на замены, но поверьте – я опасен и когда выхожу в стартовом составе, что и подтвердил матч со «Славией», – сказал Рекиш.

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