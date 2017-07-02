«МЮ» готовит трансфер Бартры

Защитник Марк Бартра может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб ведет подготовку трансфера. Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассматривает Бартру в качестве игрока, который отлично впишется в команду.

Футболист перешел в «Боруссию» летом прошлого года. Он провел 19 матчей в бундеслиге и сделал 4 результативных передачи в этих играх.