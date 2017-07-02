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«МЮ» готовит трансфер Бартры
03.07.2017 15:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Марк Бартра может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб ведет подготовку трансфера. Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассматривает Бартру в качестве игрока, который отлично впишется в команду.
Футболист перешел в «Боруссию» летом прошлого года. Он провел 19 матчей в бундеслиге и сделал 4 результативных передачи в этих играх.
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Защитник Марк Бартра может перейти из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед».
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